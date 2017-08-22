В Челябинской области собираются зарегистрировать всех кошек и собак

Челябинск, 22 августа — Наталья Зверева, «АиФ-Челябинск».

Владельцев кошек, собак, гусей, кур, лошадей и других животных заставят идентифицировать и поставить на государственный учёт своих питомцев. Соответствующий приказ Минсельхоза РФ вышел ещё в апреле 2016 года, заявила начальник отдела по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечения Управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства Челябинской области Ольга Грачкова.

«К сожалению, работа ведётся небыстро, — отметила Ольга Грачкова. — Предполагается, что идентифицировать животных будут органы исполнительной власти субъектов РФ в области ветеринарии. В Челябинской области это министерство сельского хозяйства. Определять номера будет территориальное управление Россельхознадзора. Как всё это реализуется, пока не знаем, говорить об этом рано. Но точно скажу, что по законопроекту вся процедура идентификации учёта пройдёт за счёт владельцев животных. То есть своё животное нужно будет как-то пометить — чипом или ошейником — способ идентификации вправе выбрать сам владелец».

По словам специалистов, главное, чтобы с первого взгляда было видно, что животное отмечено. Какие-то средства бюджета на мероприятие использовать не предполагается.