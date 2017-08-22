В Челябинской области собираются зарегистрировать всех кошек и собак
Мероприятия проведут за счёт владельцев животных.
Мероприятия проведут за счёт владельцев животных.
Челябинск, 22 августа — Наталья Зверева, «АиФ-Челябинск».
Владельцев кошек, собак, гусей, кур, лошадей и других животных заставят идентифицировать и поставить на государственный учёт своих питомцев. Соответствующий приказ Минсельхоза РФ вышел ещё в апреле 2016 года, заявила начальник отдела по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечения Управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства Челябинской области Ольга Грачкова.
«К сожалению, работа ведётся небыстро, — отметила Ольга Грачкова. — Предполагается, что идентифицировать животных будут органы исполнительной власти субъектов РФ в области ветеринарии. В Челябинской области это министерство сельского хозяйства. Определять номера будет территориальное управление Россельхознадзора. Как всё это реализуется, пока не знаем, говорить об этом рано. Но точно скажу, что по законопроекту вся процедура идентификации учёта пройдёт за счёт владельцев животных. То есть своё животное нужно будет
По словам специалистов, главное, чтобы с первого взгляда было видно, что животное отмечено.
Напомним, постановка домашних животных на учёт будет вестись в рамках нового закона «Об ответственном обращении с животными», который Госдума РФ может принять уже осенью. Два чтения законопроект прошел. Он регулирует такие вопросы, как численность бездомных животных, ответственность владельцев, содержание диких животных в квартирах, а также даёт определение понятия «жестокое обращение с животными», прописывает правовой статус приютов.