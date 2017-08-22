В интернете мошенники собирают средства для «помощи пострадавшим от пожара в Ростове»
В интернете появились мошеннические объявления о сборе денежных средств для пострадавших от пожара в Ростове. Об этом сообщает
В интернете появились мошеннические объявления о сборе денежных средств для пострадавших от пожара в Ростове. Об этом сообщает
Полицейские проводят проверку появившихся в сети объявлений о сборе денежных средств от имени пострадавших при пожаре.
«Принимаются меры к пресечению противоправных деяний», — рассказали в
Напомним, существует лишь один официальный счет фонда для сбора средств пострадавшим.