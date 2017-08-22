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17:00 (мск), источник: Городской репортер

В интернете мошенники собирают средства для «помощи пострадавшим от пожара в Ростове»

В интернете появились мошеннические объявления о сборе денежных средств для пострадавших от пожара в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Полицейские проводят проверку появившихся в сети объявлений о сборе денежных средств от имени пострадавших при пожаре.

«Принимаются меры к пресечению противоправных деяний», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, существует лишь один официальный счет фонда для сбора средств пострадавшим.

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