В Симферополе открыли бюст императора Александра III

Источник: "Российская газета"

— Я от души хотел сделал подарок Симферополю, — рассказал «РГ» Владимир Шпатаков. — Александр III — это великий русский император, один из самых ярких и достойных представителей рода Романовых.

По словам инициатора создания монумента, ему бы хотелось увековечить память выдающегося государственного деятеля России в Крыму.

— Хотел бы чтобы наш народ помнил, что мы наследники православной России, — сказал меценат. — В Симферополе есть множества памятников Ленину, другим деятелям коммунистической эпохи, но нет даже улицы, которая носила бы имя Александра III.