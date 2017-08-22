В Симферополе открыли бюст императора Александра III

— Я от души хотел сделал подарок Симферополю, — рассказал «РГ» Владимир Шпатаков. — Александр III — это великий русский император, один из самых ярких и достойных представителей рода Романовых.
По словам инициатора создания монумента, ему бы хотелось увековечить память выдающегося государственного деятеля России в Крыму.
— Хотел бы чтобы наш народ помнил, что мы наследники православной России, — сказал меценат. — В Симферополе есть множества памятников Ленину, другим деятелям коммунистической эпохи, но нет даже улицы, которая носила бы имя Александра III.
Памятник находится в торце дома и установлен в беседке из сибирской лиственницы. Основание бюста и обрамление памятника сделаны из серого гранита и мрамора. Сам памятник выполнен из бронзы. Автором композиции стал скульптор Олег Родзевич. Рядом с памятником находится мемориальная доска с упоминанием основных вех биографии Александра III.