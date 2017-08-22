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15:01 (мск), источник: "Российская газета"

В Симферополе открыли бюст императора Александра III

В столице Крыма на улице Пушкина, 33, рядом с Домом православной книги «Родное слово» открыт бюст императора Александра III. Памятник изготовлен на частные пожертвования владельца книжного магазина Владимира Шпатакова.

Источник: "Российская газета"

— Я от души хотел сделал подарок Симферополю, — рассказал «РГ» Владимир Шпатаков. — Александр III — это великий русский император, один из самых ярких и достойных представителей рода Романовых.

По словам инициатора создания монумента, ему бы хотелось увековечить память выдающегося государственного деятеля России в Крыму.

— Хотел бы чтобы наш народ помнил, что мы наследники православной России, — сказал меценат. — В Симферополе есть множества памятников Ленину, другим деятелям коммунистической эпохи, но нет даже улицы, которая носила бы имя Александра III.

Памятник находится в торце дома и установлен в беседке из сибирской лиственницы. Основание бюста и обрамление памятника сделаны из серого гранита и мрамора. Сам памятник выполнен из бронзы. Автором композиции стал скульптор Олег Родзевич. Рядом с памятником находится мемориальная доска с упоминанием основных вех биографии Александра III.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Vova @
А Путину бюст когда откроют? Чтоб каждый верующий мог приложиться.
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