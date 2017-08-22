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19:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Как завтракают панды: прямая трансляция из берлинского зоопарка

Немцы решили показать на весь мир, что и как утром едят недавно прибывшие в столицу ФРГ бамбуковые медведи.

Источник: Reuters

Если вы любите панд (а разве можно их не любить?), то вам наверняка понравится идея Берлинского зоопарка. Там решили показать, как завтракают недавно прибывшие в Германию бамбуковые медведи — самец Джао Кинг и самка Менг Менг. Начало трансляции 23 августа в 10.30. по московскому времени.

Во время загрузки произошла ошибка.

Семилетний Джао Кинг (Дорогуша) и трёхлетняя Менг Менг (Мечта) прибыли в Германию из Китая в мае этого года. Но сразу стали звёздами Берлинского зоопарка! Немцы взяли парочку «в аренду» на 15 лет. И обошлось им это в миллион евро (деньги Китай перечислит на защиту этого вида косолапых). А вольер для панд стоил немцам целых 10 миллионов в европейской валюте.

Кормление панд тоже влетает зоопарку в копеечку. Дорогуша и Мечта оказались привередливы в еде. Косолапые предпочитают бамбук из Голландии. А родной китайский жуют без удовольствия… Дорогуша (самец) в день съедает до 40 кг бамбука. А Мечта — до 30 кг.

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