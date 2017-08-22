Как завтракают панды: прямая трансляция из берлинского зоопарка

Источник: Reuters

Если вы любите панд (а разве можно их не любить?), то вам наверняка понравится идея Берлинского зоопарка. Там решили показать, как завтракают недавно прибывшие в Германию бамбуковые медведи — самец Джао Кинг и самка Менг Менг. Начало трансляции 23 августа в 10.30. по московскому времени.

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Семилетний Джао Кинг (Дорогуша) и трёхлетняя Менг Менг (Мечта) прибыли в Германию из Китая в мае этого года. Но сразу стали звёздами Берлинского зоопарка! Немцы взяли парочку «в аренду» на 15 лет. И обошлось им это в миллион евро (деньги Китай перечислит на защиту этого вида косолапых). А вольер для панд стоил немцам целых 10 миллионов в европейской валюте.