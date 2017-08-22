В Петербурге появились региональные врезки на пяти федеральных телеканалах
Местные программы доступны на каналах «Россия 1», «Вести 24», Первый канал, Пятый канал и НТВ.
Местные программы доступны на каналах «Россия 1», «Вести 24», Первый канал, Пятый канал и НТВ.
«С августа филиал начал включение в цифровой эфир местных вставок. Местные программы доступны на каналах “Россия 1”, “Вести 24”, Первый канал, Пятый канал и НТВ — это уникальная ситуация», — сказал он, пояснив, что в большинстве регионов России такие врезки возможны лишь на
Евсеев напомнил, что в конце 2018 года планируется отключение аналогового вещания, в рамках которого региональные каналы транслировали местные новости и передачи, поэтому важно, что у жителей появится альтернатива в виде цифрового телевидения.
Люди осознанно не переходили на цифровое телевидение, так как там не было местных передач, теперь такой проблемы нет. В нашем регионе цифровое эфирное телевидение доступно 100% петербуржцев и 98,8% жителей Ленинградской области.
По его словам, некоторые телеканалы заинтересованы в трансляции только местной рекламы, такая возможность им также предоставляется филиалом «Санкт-Петербургский РЦ».
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» — оператор цифрового эфирного телевидения на территории России. С 2010 года ведет строительство сети цифрового эфирного вещания, с 2017 года началась регионализация цифрового эфира по всей стране. Сейчас местные программы имеют возможность смотреть жители нескольких регионов, в том числе Амурской, Саратовской, Волгоградской областей.