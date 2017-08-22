Застуканная за сексом в самолете пара отказалась останавливаться
Пару пассажиров застигли за занятием сексом на борту самолета американской бюджетной авиакомпании Southwest Airlines. Об этом сообщает TravelPulse.
Пару пассажиров застигли за занятием сексом на борту самолета американской бюджетной авиакомпании Southwest Airlines. Об этом сообщает TravelPulse.
Инцидент произошел 19 августа во время рейса из Атланты в
«Очевидно, что они просто не могли контролировать себя», — заявил представитель аэропорта
Экипаж уведомил о происходящем диспетчеров воздушной гавани, которые вызвали полицию.
Информация об инциденте была передана в ФБР.
В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) не исключили, что могут заняться расследованием произошедшего. В случае, если окажется, что пара не подчинялась требованиям членов экипажа Southwest Airlines, ей может грозить административное наказание.