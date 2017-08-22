Новосибирские школы готовы к началу учебного года

Губернатор посетил несколько школ города и проверил, как идет подготовка к началу учебного года. В школе-интернате № 116 для социальной адаптации детей с тяжелой речевой патологии проведен ремонт столовой, электрической системы и труб, а также установлены видеокамеры. В школе № 90 заменили окна и проведен ремонт. В школе № 196 заменены окна и установлено видеонаблюдение.

Также губернатор посетил школу № 155, строительство которой началось в июле 2016 года. В четырехэтажном здании будут обучаться 750 детей, стоимость строительства составила 738 миллиона рублей.

Полностью сдать основные учебные корпуса планируется сдать к 25 августа, но еще предстоит закончить работу над еще одним корпусом и малым спортивным залом. А вот педагогический состав для школы уже набран.