Новосибирские школы готовы к началу учебного года
НОВОСИБИРСК, 22 августа, ФедералПресс. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий проверил готовность школ к новому учебному году. Об этом рассказали в
НОВОСИБИРСК, 22 августа, ФедералПресс. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий проверил готовность школ к новому учебному году. Об этом рассказали в
Губернатор посетил несколько школ города и проверил, как идет подготовка к началу учебного года. В
Также губернатор посетил школу № 155, строительство которой началось в июле 2016 года. В четырехэтажном здании будут обучаться 750 детей, стоимость строительства составила 738 миллиона рублей.
Полностью сдать основные учебные корпуса планируется сдать к 25 августа, но еще предстоит закончить работу над еще одним корпусом и малым спортивным залом. А вот педагогический состав для школы уже набран.
«Начало учебного года для детей и родителей — праздник, но к этому дню идет очень напряженная подготовительная работа всех служб, на всех уровнях. То, что мы сегодня увидели, и специализированную школу в Калининском районе, школы в Кировском и Ленинском районе, это хороший уровень. Все готово к началу учебного года», — отметил Владимир Городецкий.