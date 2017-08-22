В Уфе нашли способ защиты скульптур от вандалов

«Красиво, правда? А вот не все так считают! Фигуры перед лайфстайл-центром “Башкирия” вандалы портят уже не первый раз. Боремся с этим, как можем!» — написал он на своей странице.

Известно, что на постаменты высотой от двух до трех метров подняли все 12 скульптур. Работа по их установке на территории была проведена в августе.