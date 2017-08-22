В Уфе нашли способ защиты скульптур от вандалов
УФА, 22 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе скульптурные фигуры перед
УФА, 22 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе скульптурные фигуры перед
«Красиво, правда? А вот не все так считают! Фигуры перед
Известно, что на постаменты высотой от двух до трех метров подняли все 12 скульптур. Работа по их установке на территории была проведена в августе.
«Постаменты работают как вентиляционные камеры — это конструкции, принадлежащие бывшему торговому центру “Башкортостан”. Мы думали, как их украсить, и придумали, что на них можно поставить скульптуры, — сообщил Артур Хазигалеев корреспонденту агенства “Башинформ”. — Теперь они защищены от вандалов. Одно дело, когда фигуры стоят на земле, на железобетонных кольцах, а другое дело — когда наверху. Несмотря на большой размер, они смотрятся достаточно эстетично. Так одновременно решился вопрос и их сохранности, и эстетики пространства».