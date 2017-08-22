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15:07 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе нашли способ защиты скульптур от вандалов

УФА, 22 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе скульптурные фигуры перед лайфстайл-центром «Башкирия» подняли на специальные высокие постаменты. Это сделано в целях защиты от вандалов, которые портят внешний вид арт-объектов. Об этом сообщил в соцсети депутат Горсовета Артур Хазигалеев.

«Красиво, правда? А вот не все так считают! Фигуры перед лайфстайл-центром “Башкирия” вандалы портят уже не первый раз. Боремся с этим, как можем!» — написал он на своей странице.

Известно, что на постаменты высотой от двух до трех метров подняли все 12 скульптур. Работа по их установке на территории была проведена в августе.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Постаменты работают как вентиляционные камеры — это конструкции, принадлежащие бывшему торговому центру “Башкортостан”. Мы думали, как их украсить, и придумали, что на них можно поставить скульптуры, — сообщил Артур Хазигалеев корреспонденту агенства “Башинформ”. — Теперь они защищены от вандалов. Одно дело, когда фигуры стоят на земле, на железобетонных кольцах, а другое дело — когда наверху. Несмотря на большой размер, они смотрятся достаточно эстетично. Так одновременно решился вопрос и их сохранности, и эстетики пространства».

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