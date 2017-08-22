Осужденные в две смены льют решетки для набережной в Уфе

На двухсменный режим работы перешёл литейный цех исправительной колонии № 9 Уфы. Заключённые заготавливают декоративные решётки для новой набережной реки Белой в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Башкирии.

Им предстоит отлить 1 километр ограждения. Зарплата осужденных, льющих решётки, составляет всего 13−15 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе.

Достроить набережную реки Белой, проект которой назвали одним из самых крупных после Керченского моста, власти обещали на полгода раньше срока, к августу 2018 г. Отмечается, что вдоль неё установят массивные ограждения со столбиками из мраморной крошки. Перила украсят кованые буквы. Это будет слово «Уфа» на русском, башкирском и латинском языках. Ожидается, что в сентябре жители Уфы и гости столицы уже смогут оценить первые результаты проделанной работы.