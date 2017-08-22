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14:55 (мск), источник: АиФ Уфа

Осужденные в две смены льют решетки для набережной в Уфе

Сдать объект власти планируют на полгода раньше.

На двухсменный режим работы перешёл литейный цех исправительной колонии № 9 Уфы. Заключённые заготавливают декоративные решётки для новой набережной реки Белой в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Башкирии.

Им предстоит отлить 1 километр ограждения. Зарплата осужденных, льющих решётки, составляет всего 13−15 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе.

Достроить набережную реки Белой, проект которой назвали одним из самых крупных после Керченского моста, власти обещали на полгода раньше срока, к августу 2018 г. Отмечается, что вдоль неё установят массивные ограждения со столбиками из мраморной крошки. Перила украсят кованые буквы. Это будет слово «Уфа» на русском, башкирском и латинском языках. Ожидается, что в сентябре жители Уфы и гости столицы уже смогут оценить первые результаты проделанной работы.

Набережную начали строить 3 года назад. Общая стоимость проекта 2,5 млрд. Он входит в список 100 социально значимых, которые приурочены к 100-летию республики. Проект набережной разделен на четыре этапа: от памятника Салавату Юлаеву до комплекса «Юность» (1,2 км); от комплекса «Юность» до ул. Пугачева, включая монумент Дружбы (2 км); по ул. Пугачева до ул. Бельской (0,92 км); от памятника Салавату Юлаеву до железнодорожного моста через р. Белую (0,8 км).

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