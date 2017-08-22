В Сочи ограничили подачу воды из-за ее дефицита
В Сочи во время курортного сезона ограничили подачу воды.
В Сочи во время курортного сезона ограничили подачу воды.
Ограничения связаны с тем, что ООО «Сочиводоканал» ремонтирует водонасосную станцию Центрального района курорта. В водоканале сообщили, что расход воды большой, поэтому ограничения ввели во всех районах города, передает «Интерфакс».
«Причина отключения водоснабжения для жителей Сочи связана с большим разбором воды во время полива огородов. Вводится ограничение подачи воды
Третий день без постоянного водоснабжения находятся жители нескольких сочинских микрорайонов: Макаренко, Вишневая, Абовяна, КСМ, Верхний Юрт, Раздольное, Фундучное, Оазис.