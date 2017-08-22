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14:58 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи ограничили подачу воды из-за ее дефицита

В Сочи во время курортного сезона ограничили подачу воды.

Ограничения связаны с тем, что ООО «Сочиводоканал» ремонтирует водонасосную станцию Центрального района курорта. В водоканале сообщили, что расход воды большой, поэтому ограничения ввели во всех районах города, передает «Интерфакс».

«Причина отключения водоснабжения для жителей Сочи связана с большим разбором воды во время полива огородов. Вводится ограничение подачи воды из-за ее дефицита. Воды в Сочи не хватает», — рассказал представитель «Сочиводоканала».

Третий день без постоянного водоснабжения находятся жители нескольких сочинских микрорайонов: Макаренко, Вишневая, Абовяна, КСМ, Верхний Юрт, Раздольное, Фундучное, Оазис.

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