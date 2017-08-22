В Крыму возобновят досмотр транспорта из-за вспышек АЧС в других регионах

В понедельник Россельхознадзор сообщил о новых вспышках АЧС в Омской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае.
«Принято решение с 1 октября возобновить досмотр автотранспортных средств на Керченской переправе с целью соблюдения фитосанитарных норм», — говорится в сообщении.
Кроме этого, властям, силовикам и ветеринарной службе в регионах поручено продолжить работу по пресечению несанкционированного перемещения всеми видами транспорта сельскохозяйственных животных, свиноводческой продукции, незаконной реализации мясосырья непромышленной выработки, в том числе в несанкционированных местах торговли — стихийных рынках, на ярмарках выходного дня.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.