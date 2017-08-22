В Волгограде приступили к ремонту дороги на улице Гагарина
В Волгограде приступили к ремонту дороги на улице Гагарина, уже снят первый слой асфальта, дорожники готовятся к устройству выравнивающего слоя, сообщает ВДТВ со ссылкой на
В Волгограде приступили к ремонту дороги на улице Гагарина, уже снят первый слой асфальта, дорожники готовятся к устройству выравнивающего слоя, сообщает ВДТВ со ссылкой на
Основные работы планируется выполнят в ночное время, поскольку здесь довольно интенсивное движение. Всего в планах — ремонт 800 метров дороги, завершение работ запланировано на 31 октября 2017 года.
Эта и часть других дорог в городе ремонтируется в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Благодаря этому проекту в Волгограде и Волжском отремонтируют 86 километров дорог разного предназначения — от местных до федеральных. Новые линии освещения появятся на 21 километре дороги, будут возведены и обустроены 27 пешеходных переходов.
Федеральный бюджет на воплощение этих программ в 2017 году выделил 1,2 миллиарда рублей, столько же заложены в областном и муниципальных бюджетах.