В Волгограде приступили к ремонту дороги на улице Гагарина

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Основные работы планируется выполнят в ночное время, поскольку здесь довольно интенсивное движение. Всего в планах — ремонт 800 метров дороги, завершение работ запланировано на 31 октября 2017 года.

Эта и часть других дорог в городе ремонтируется в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Благодаря этому проекту в Волгограде и Волжском отремонтируют 86 километров дорог разного предназначения — от местных до федеральных. Новые линии освещения появятся на 21 километре дороги, будут возведены и обустроены 27 пешеходных переходов.