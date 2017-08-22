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14:53 (мск), источник: РИА Новости

Калининградский зоопарк впервые выпустит в природу балтийских тюленей

КАЛИНИНГРАД, 22 авг — РИА Новости. Калининградский зоопарк впервые выпустит в природу двух молодых балтийских тюленей, которые появились на свет в неволе в феврале этого года, соответствующее разрешение выдал Росприроднадзор, рассказала РИА Новости пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

Источник: РИА Новости

«У нас сейчас три самки, самец и три детеныша балтийского тюленя, но места у нас не так много. Передать животных в зоопарки других городов мы можем, если там будут созданы такие же условия, как в Калининграде, или лучше, но нам никто не сделал такого предложения. Была проведена серьезная работа с Росприроднадзором, ведомство дало добро на реинтродукцию (возвращение в природу) животных», — сказала Михайлова.

Она рассказала, что основным условием получения разрешения Росприроднадзора было хорошее состояние здоровья тюленей, подтвержденное анализами, обследованиями и заключением государственного ветеринарного врача. Росприроднадзор поставил задачу зоопарку выпустить животных в природу до 31 августа. «В феврале-марте этого года у трех самок тюленя родились трое детенышей. После тщательной проверки было решено выпустить в Балтийское море только двух тюленей — самца и самочку. Третий тюлень — самец — оказался практически ручным. Он самый спокойный, крупный, мама кормила его дольше всех. Он отправится на постоянное место жительства в Московский зоопарк», — добавила Михайлова.

Для подготовки к реинтродукции тюленей перевели в отдельное помещение с бассейном, куда закрыт доступ посетителей и персонала. Кормление животных и чистка бассейна происходят бесконтактным способом. В таком режиме животные должны провести более месяца. Всё это время их рацион состоит из кильки и салаки — видов рыб, обитающих в Балтийском море. За животными постоянно ведется скрытое наблюдение, чтобы проследить, как они справляются с самостоятельной жизнью.

Перед выпуском на тюленях установят чипы, на ласты поместят специальные яркие пластиковые клипсы. Чип будет содержать индивидуальный идентификационный номер животного, по которому можно будет сразу установить его происхождение. Яркие клипсы помогут вести наблюдение за тюленями в естественной среде обитания. Здесь всю необходимую помощь Калининградскому зоопарку готовы оказать сотрудники национального парка Куршская коса.

Длинномордый, серый или балтийский тюлень сейчас имеет охранный статус «вид, вызывающий наименьшие опасения». По подсчетам ученых, в Балтийском море обитает популяция в 7−8 тысяч животных. В России и в некоторых штатах США он до сих пор является охраняемым видом.

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 Калининградский зоопарк впервые выпустит в природу балтийских тюленей
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