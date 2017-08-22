Умер лидер группы «Рабфак» Александр Семенов

Причина смерти музыканта не раскрывается. Ему было 60 лет.

Накануне участник «Рабфака» Александр Елин объявил в Facebook, что не может связаться с Семеновым уже три дня. «Не отвечает на телефон и мессенджеры. В больницах, моргах и т. п. не обнаруживается. Я приехал к нему домой, бился и звонил, не открывает», — написал музыкант.

«Звоню в инстанции — дверь квартиры вскрывать нельзя, пока, простите, не будет запаха. Все разводят руками — я не родня», — посетовал Елин.

Семенов — автор музыки и вокалист «Рабфака». Группа была основана им вместе с Елиным в 2009 году. В дискографии музыкантов два студийных альбома. Обложку последнего, «Прочь, демократия!», создал художник Дмитрий Врубель, автор граффити «Братский поцелуй» на Берлинской стене.