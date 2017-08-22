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15:16 (мск), источник: PROUFU.ru

Лесные пожары угрожают все большему числу районов Башкирии

В Башкирии снова повышен уровень пожароопасности для ряда районов, сообщает Министерство лесного хозяйства Башкирии.

Так, пятый, чрезвычайный класс опасности был введен в Стерлитамакском лесничестве. IV, высокий класс, в лесах Бирского, Дюртюлинского, Зилаирского, Туймазинского и Уфимского районов.

Между тем, сообщается, что на 22—23 августа высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах прогнозируется в 65 регионах России. Главным образом причину повышения опасности видят в погодных условиях, Республика Башкортостан — не исключение.

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