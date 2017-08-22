Лесные пожары угрожают все большему числу районов Башкирии
В Башкирии снова повышен уровень пожароопасности для ряда районов, сообщает Министерство лесного хозяйства Башкирии.
В Башкирии снова повышен уровень пожароопасности для ряда районов, сообщает Министерство лесного хозяйства Башкирии.
Так, пятый, чрезвычайный класс опасности был введен в Стерлитамакском лесничестве. IV, высокий класс, в лесах Бирского, Дюртюлинского, Зилаирского, Туймазинского и Уфимского районов.
Между тем, сообщается, что на