Наталья Поклонская снялась в клипе про Крым
Депутат Госдумы стала героиней видеоролика на патриотическую песню.
Депутат Госдумы стала героиней видеоролика на патриотическую песню.
Сегодня, 22 августа, в День Государственного флага России, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская разместила на страничке в соцсети ролик группы «Скрэтч».
— Творчество тоже может быть настоящим! — написала Поклонская.
В видеоролике «Корабли», который длится чуть больше 5 минут, Поклонская выступает защитницей и спасительницей игрушечного кораблика — символа Крыма весной 2014 года.
В песне «Корабли» настойчивым речитативом звучат строчки:
— Мы как те корабли, что упрямо бросаются в шторм.
И стихию смиряют, накинув поводья ветрам.
Чтоб на курс лечь однажды в ту сторону света, где дом,
И в туманное утро причалить к родным берегам.
Сюжет фильма на удивление прост: мальчик запускает в ручей деревянное суденышко, которое с помощью героини Натальи Поклонской успешно проходит все испытания.
Депутат объяснила, что давно уже хотела стать участницей подобного проекта: «Творчество должно приносить пользу Родине!».