Наталья Поклонская снялась в клипе про Крым

Сегодня, 22 августа, в День Государственного флага России, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская разместила на страничке в соцсети ролик группы «Скрэтч».

— Творчество тоже может быть настоящим! — написала Поклонская.

Экс-прокурор Крыма так высоко оценила этот клип, где сама лично исполнила одну из ролей.

В видеоролике «Корабли», который длится чуть больше 5 минут, Поклонская выступает защитницей и спасительницей игрушечного кораблика — символа Крыма весной 2014 года.

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В песне «Корабли» настойчивым речитативом звучат строчки:

— Мы как те корабли, что упрямо бросаются в шторм.

И стихию смиряют, накинув поводья ветрам.

Чтоб на курс лечь однажды в ту сторону света, где дом,

И в туманное утро причалить к родным берегам.

Сюжет фильма на удивление прост: мальчик запускает в ручей деревянное суденышко, которое с помощью героини Натальи Поклонской успешно проходит все испытания.