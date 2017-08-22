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15:39 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде автобусу № 61 поменяли конечную остановку

Автобусы № 61 теперь ездят до Верхнезареченского кладбища в Тракторозаводском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, ранее общественный транспорт курсировал от остановки «3-я школа», до остановки «Поселок Верхнезареченский». Последняя находится в километре от одноименного кладбища. «Жителям приходилось договариваться с водителями маршруток, чтобы проехать дополнительный километр до кладбища», — отметили в горадминистрации.

Отметим, что маршрут автобуса был удлинен после обращения местных жителей с соответствующим предложением на «горячую транспортную линию» по телефонам 23−31−60 и 96−51−51:

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