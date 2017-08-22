Воронежских предпринимателей позвали на учебу в рамках президентской программы

Источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области пройдет отбор специалистов для учебы в рамках президентской программы подготовки управленцев. О конкурсе сообщили Воронежская региональная комиссия по организации подготовки управленческих кадров и областной департамент экономического развития. Прием документов начался 14 августа и продолжится до 15 сентября.

Программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства реализуется в формате госплана на учебный год-2017/18 на базе ВГУ. В отборе могут поучаствовать работники предприятий и организаций всех форм собственности. Специалисты пройдут переподготовку по базовым образовательным программам в области менеджмента, маркетинга, финансов и управления персоналом (550 часов, в том числе 180 часов обучения английскому языку) и по программе повышения квалификации «Развитие предпринимательства» (120 часов). С учебными планами можно ознакомиться здесь.

Две трети стоимости обучения оплатят за счет федерального и областного бюджетов, треть — за счет рекомендующей организации или самого специалиста. После учебы экспертов ждут стажировки на российских и зарубежных предприятиях на срок от 10 дней до двух месяцев.

Претендент должен иметь высшее образование, не менее пяти лет рабочего стажа и трех лет опыта работы на управленческих должностях (по программе повышения квалификации — не менее двух лет). Желательно, чтобы специалисту было не более 40 лет. Среди требований к участникам конкурса — прописка в Воронежской области, владение иностранным языком (по программе повышения квалификации не требуется), участие в реализации проекта развития организации.

Квалификационный отбор специалистов проведут на основании представленных документов. Во время конкурсных испытаний будут оцениваться уровень владения языком, информационными технологиями, уровень профессиональной компетентности и мотивации специалиста. Участие в конкурсе платное, кандидаты оплачивают его сами. Подробную информацию можно найти на сайтах www.vrrc.ru и www.pprog.ru.

Прием документов осуществляется по адресу: 394018, Воронеж, площадь Ленина, 10, кабинет 108 (4 этаж), ГБУ ВО «Воронежский региональный ресурсный центр». Контактные лица: Валентина Васильевна Бучина (руководитель Воронежского регионального ресурсного центра, ответственный секретарь комиссии по организации подготовки управленческих кадров при правительстве Воронежской области), Ксения Сергеевна Боева (заместитель руководителя ресурсного центра) и Михаил Анатольевич Минаков (главный специалист центра). Телефон: 220−81−39, e-mail: vrrc@yandex.ru.