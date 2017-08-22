Парапланерист протаранил корову при попытке взлета

В ролике видно, как мужчина с парапланом разбежался и оторвался от земли, но практически сразу же после этого врезался в корову, которая паслась неподалеку. По данной причине попытка взлета сорвалась. В результате инцидента ни человек, ни животное не пострадали. В каком именно регионе Швейцарии и когда это произошло, не уточняется.