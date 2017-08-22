Полицейские из Увельского района задержали летчиков-«нелегалов»
В Челябинской области наградили двоих полицейских, задержавших нарушителей воздушного пространства.
В Челябинской области наградили двоих полицейских, задержавших нарушителей воздушного пространства.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД по Челябинской области, летчиков-«нелегалов» из южноуральской столицы застигли врасплох в районе поселка Сосновка. «Лиц, осуществляющих несанкционированные полеты, задержали, что позволило пресечь дальнейшие нарушения», — говорится в сообщении
Отличились старший лейтенант отдела полиции «Увельский» и местный участковый. По личному приказу начальника регионального МВД Андрея Сергеева стражей порядка поощрили деньгами.