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15:33 (мск), источник: Uralpress.ru

Полицейские из Увельского района задержали летчиков-«нелегалов»

В Челябинской области наградили двоих полицейских, задержавших нарушителей воздушного пространства.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД по Челябинской области, летчиков-«нелегалов» из южноуральской столицы застигли врасплох в районе поселка Сосновка. «Лиц, осуществляющих несанкционированные полеты, задержали, что позволило пресечь дальнейшие нарушения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отличились старший лейтенант отдела полиции «Увельский» и местный участковый. По личному приказу начальника регионального МВД Андрея Сергеева стражей порядка поощрили деньгами.

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