В Пермском крае началась выдача удостоверений многодетным семьям
Согласно постановлению правительства Пермского края министерство социального развития приступило к выдаче удостоверений многодетным семьям.
Согласно постановлению правительства Пермского края министерство социального развития приступило к выдаче удостоверений многодетным семьям.
Удостоверение многодетной семьи является подтверждающим документом, предоставляющим обладателям право на получение компенсаций и льгот. Его выдадут семьям, имеющим на содержании и воспитании трёх и более детей (в том числе усыновлённых) в возрасте до 18 лет.
Обязательные условия: проживание детей совместно с родителями, регистрация по месту жительства (пребывания) на территории Пермского края. Документ будет оформляться по личному заявлению на одного из родителей — на мать или отца.
Чтобы оформить такое удостоверение, заявителю необходимо обратиться в территориальный отдел социальной защиты по месту регистрации членов данной семьи.
Официальные документы и бланк заявления можно скачать здесь.
Источник — администрация губернатора Пермского края