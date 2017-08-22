В Пермском крае началась выдача удостоверений многодетным семьям

Удостоверение многодетной семьи является подтверждающим документом, предоставляющим обладателям право на получение компенсаций и льгот. Его выдадут семьям, имеющим на содержании и воспитании трёх и более детей (в том числе усыновлённых) в возрасте до 18 лет.

Обязательные условия: проживание детей совместно с родителями, регистрация по месту жительства (пребывания) на территории Пермского края. Документ будет оформляться по личному заявлению на одного из родителей — на мать или отца.

Чтобы оформить такое удостоверение, заявителю необходимо обратиться в территориальный отдел социальной защиты по месту регистрации членов данной семьи.

Официальные документы и бланк заявления можно скачать здесь.