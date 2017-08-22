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18:09 (мск), источник: РИАЦ

Жители Волгограда контролируют благоустройство дворовых территорий

В Центральном районе Волгограда прошёл очередной инспекционный рейд по дворам. Его участники — региональной координатор партийного проекта «Городская среда» Алексей Васин, депутат гордумы Елена Вознесенская, представители общественности и местных властей — осмотрели ход благоустройства в нескольких дворах.

Источник: РИАЦ

Как отметили участники рейда, работы идут по графику. Во дворе дома по улице Советской, 8 уже отремонтирована внутриквартальная дорога, уложен новый асфальт на пешеходных дорожках, управляющая компания приступила к ремонту подъездов и входных групп. В плане обустройство детских площадок и установка осветительных опор. Все работы планируется завершить к 31 октября.

Разворачивается благоустройство и в других дворах. Елена Вознесенская отметила высокую активность самих жителей, которые выступают самыми надёжными контролёрами над качеством и сроками проводимых работ. Как уже сообщал РИАЦ, в этом году запланировано благоустройство 41 двора Волгограда, а также двух общественных зон. Это стало возможным благодаря поддержке федерального центра. В основе партпроекта «Городская среда» лежит региональная программа «Наш двор — наш дом», принятая по инициативе губернатора Андрея Бочарова. При поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина, возглавлявшего территориальный партийный список на выборах в Государственную Думу, проект стал общефедеральным.

В прошлом году в рамках этой программы, впервые стартовавшей в регионе при поддержке «Единой России», в 58 волгоградских дворах отремонтировали асфальтовое покрытие и смонтировали систему освещения, в 67 — появились современные и безопасные детские площадки. Как отметил региональный координатор Алексей Васин, уже предварительные итоги выполнения программы по благоустройству территорий внушают оптимизм. Волгоградский регион находится в числе 15 субъектов РФ, где наиболее успешно реализуется партпроект. Это позитивная для нас новость, однако за этим стоит колоссальная работа: сложные территории, запущенные дворы, высокая финансовая емкость. Надо постоянно подтверждать эту высокую оценку.

В нынешнем году значительно увеличены средства, отпущенные на благоустройство волгоградских территорий, региону выделены дополнительные 493 млн рублей. В планах — обустройство 49 дворовых и 6 общественных территорий в Волгограде, Михайловке и Фролово.

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