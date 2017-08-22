В регионе появится Федерация робототехники

Источник: Volga News

Год назад Самарский университет на конкурсной основе был избран первым региональным оператором по проекту развития экспериментальной деятельности в сфере робототехники для детей и молодежи. Между тем, к тому моменту в вузе данным инновационным направлением занимались уже на протяжении нескольких лет. В частности, здесь был создан научно-образовательный центр мехатроннных систем и робототехнических комплексов (НОЦ Робототехники). За период его работы — с 2012 по 2016 годы — начала работу лаборатория бионических систем под руководством Салимджана Гафурова, реализующего проекты по подводной робототехнике, был создан студенческий робототехнический клуб «RoboTic», объединивший более 30 студентов различных факультетов и институтов. Участники НОЦ Робототехники неоднократно становились победителями и призерами профильных турниров, фестивалей, форумов.

Будучи региональным оператором проекта по робототехнике, Самарский университет занимался организацией и проведением муниципальных, региональных, и межрегиональных тематических мероприятий, созданием беспилотных аппаратов, участвовал во всероссийских и международных мероприятиях по этим направлениям. И сегодня, понимая, что сфера робототехники имеет потенциал глобальной конкурентоспособности и призвана стать одной из важнейших точек роста региональной инновационной экономики, вуз продолжает развивать это направление, реализуя начатые проекты и инициируя новые тематические соревнования, олимпиады, фестивали, выставки творческих проектов и конференции.

Уже известно, что в 2017 году Самарский университет в качестве регионального оператора по робототехнике примет участие в разработке положения о Федерации по робототехнике Самарской области, а также в разработке предложений по финансированию городских и областных мероприятий по робототехнике в 2018 году.

Вуз также будет осуществлять мониторинг результатов участия учебных учреждений Самарской области в соревнованиях по робототехнике регионального и федерального уровней, а также будет организовывать и проводить круглые столы с участием представителей учебных заведений и администрации города и области. В планах ближайших планах университета — разработка курсов повышения квалификации для преподавателей, а также участие в конкурсе «Молодые профессионалы» (World Skills).

Салимджан Гафуров, кандидат технических наук, руководитель «Лаборатории бионических систем»: