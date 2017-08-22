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16:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе с 1 сентября откроется новая школа в микрорайоне Фонтаны

Строительство ее началось 24 года назад.

В Симферополе в новом ученом году в микрорайоне Фонтаны откроется школа № 44. Строительство ее началось в 1993 году! Учебное заведение примет 760 человек.

— К новому учебному году школа готова: полностью укомплектован штат педагогов и медицинских работников, закуплены учебные пособия, установлено современное оборудование, приобретен необходимый спортивный инвентарь. На стадии завершения отдельные штрихи многолетней работы: установка флагштоков, высадка цветов в клумбы, покос травы на прилегающей территории, — сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

На открытие 1 сентября приедут глава Республики Крым Сергей Акскнов и председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов.

Напомним, в новом учебном году в школах Крыма появятся электронные дневники, тревожные кнопки и заборы.

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