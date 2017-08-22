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16:25 (мск), источник: БЕЛТА

В Сети подивились миниатюрной спальне для собаки

Пользователь с ником Al_Chris16 в своем Twitter опубликовал фотографии миниатюрной спальни для собаки.

За несколько дней этот пост собрал почти 2,5 тысячи комментариев, 122 тысячи ретвитов и 345 тысяч лайков. Оказалось, что спальню своими руками соорудил брат автора поста.

Пользователи умилились тому, что у собаки такой хороший хозяин, который позаботился о месте для своего питомца. Это действительно настоящая комната! У пса есть не только лежанка, но даже лампа над головой, семейные фотографии на стенах и, конечно же, миски на выходе из комнатки.

Пользователи пошутили, что такими темпами у пса появится собственная машина, а кто-то обратил внимание на то, что комната похожа на чулан Гарри Поттера, в котором он жил у Дурслей.

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