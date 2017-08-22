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16:07 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Учения провели сотрудники Росгвардии в одной из нижегородских школ

Экзамен по безопасности. Первого сентября школы Нижегородской области снова откроют двери для учеников, но насколько учебные заведения готовы встретить непрошеных гостей?

Источник: Вести - Нижний Новгород

Сегодня в одной из школ Нижнего Новгорода сотрудники вневедомственной охраны задержали нетрезвого хулигана. Правда, нарушитель порядка был условным. В лицее № 87 Московского района проводилось тактико-специальные учение «Тревога на охраняемом объекте».

По сигналу тревоги в учебные заведения теперь приезжают сотрудники Росгвардии — вневедомственная охрана вошла в состав новой структуры. В преддверии начала учебного года представители Росгвардии совместно с МВД и МЧС проверили соблюдение требований безопасности более чем в 700 из почти 2 тысяч школ Нижегородской области.

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