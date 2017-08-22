Учения провели сотрудники Росгвардии в одной из нижегородских школ
Экзамен по безопасности. Первого сентября школы Нижегородской области снова откроют двери для учеников, но насколько учебные заведения готовы встретить непрошеных гостей?
Экзамен по безопасности. Первого сентября школы Нижегородской области снова откроют двери для учеников, но насколько учебные заведения готовы встретить непрошеных гостей?
Сегодня в одной из школ Нижнего Новгорода сотрудники вневедомственной охраны задержали нетрезвого хулигана. Правда, нарушитель порядка был условным. В лицее № 87 Московского района проводилось
По сигналу тревоги в учебные заведения теперь приезжают сотрудники Росгвардии — вневедомственная охрана вошла в состав новой структуры. В преддверии начала учебного года представители Росгвардии совместно с МВД и МЧС проверили соблюдение требований безопасности более чем в 700 из почти 2 тысяч школ Нижегородской области.