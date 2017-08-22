Поклонская снялась в клипе о Крыме
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская снялась в клипе исполнителя Олега Скрэтча на песню «Корабли».
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская снялась в клипе исполнителя Олега Скрэтча на песню «Корабли».
В музыкальном видео появляются панорамы природы региона, виды достопримечательностей, в том числе замка «Ласточкино гнездо». Клип выложен на канале певца в Youtube.
Поклонская появляется на четвертой минуте клипа: в эпизоде со своим участием депутат помогает мальчику достать из реки пущенный им по воде деревянный кораблик. Улыбаясь, она протягивает ребенку игрушку.
В заключительных титрах, в которых выражается благодарность участникам съемки, Поклонская при этом не упоминается.