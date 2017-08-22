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16:14 (мск), источник: РИА Новости

Поклонская снялась в клипе о Крыме

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская снялась в клипе исполнителя Олега Скрэтча на песню «Корабли».

Источник: РИА "Новости"

В музыкальном видео появляются панорамы природы региона, виды достопримечательностей, в том числе замка «Ласточкино гнездо». Клип выложен на канале певца в Youtube.

Поклонская появляется на четвертой минуте клипа: в эпизоде со своим участием депутат помогает мальчику достать из реки пущенный им по воде деревянный кораблик. Улыбаясь, она протягивает ребенку игрушку.

Во время загрузки произошла ошибка.

В заключительных титрах, в которых выражается благодарность участникам съемки, Поклонская при этом не упоминается.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Дмитрий Скрипин
Поклонская пропиарила Учителя, теперь пиарит себя........
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