Филипп Киркоров запустил в соцсетях флешмоб ко Дню флага России
Инициативу уже поддержали певица Нюша, боксер Григорий Дрозд, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева, а также другие пользователи соцсети.
Инициативу уже поддержали певица Нюша, боксер Григорий Дрозд, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева, а также другие пользователи соцсети.
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Народный артист России Филипп Киркоров запустил в социальных сетях флешмоб «СобериЦветаФлага» ко Дню Государственного флага РФ. Соответствующее послание певец опубликовал на персональной странице в сети Instagram.
«Мне пришла в голову идея запустить флешмоб в честь праздника. Не у каждого из нас есть под рукой флаг, но если посмотреть по сторонам, где бы мы ни находились, мы обязательно найдем его цвета. К примеру, есть они и в… декорациях шоу «Я», — написал Киркоров, опубликовав видео с поздравлением из Керчи, где сейчас находится на гастролях.
Певец отметил, что «у каждого из нас есть масса приятных и волнительных воспоминаний», связанных с российским триколором.
«Мне самому нередко выпадала честь не только выступать в поддержку наших спортсменов на Олимпиаде и чемпионатах мира, на государственных праздниках и международных событиях, но и представлять страну на таких площадках, как Eurovision Song Contest и World Music Awards», — заметил он.
Киркоров передал эстафету «тому, кто громче всех в нашей стране радуется, когда наш триколор поднимается над пьедесталами всех важнейших спортивных (и не только спортивных, учитывая наш евровизионный опыт) — Дмитрию Губерниеву».
Флешмоб уже поддержали знаменитости, в числе которых певица Нюша (Анна Шурочкина), боксер Григорий Дрозд, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева, а также другие пользователи соцсети.
Праздничные акции проходят также в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Их пользователи могут поздравить друзей в формате видеотрансляции и VK Stories, примерив специальные виртуальные маски, и отправить бесплатные тематические стикеры.