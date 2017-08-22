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16:12 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге закрыли дело о сносе Успенской церкви

В Екатеринбурге закрыли дело о сносе Успенской церкви. Ранее было возбуждено административное дело о сносе объекта. Православную организацию пытались привлечь к ответственности.

Дело рассмотрел Ленинский районный суд. Снос был сочтен незначительным проступком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, ранее Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области проводило внеплановую проверку по факту сноса Успенской церкви. В ведомстве сообщили, что после окончания проверки выдано предписание о восстановлении объекта до 15 марта 2019 года.

О сносе Успенской церкви — старейшего здания в Екатеринбурге — общественники заявили в конце апреля. В Екатеринбургской епархии снос назвали реставрацией.

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