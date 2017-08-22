В Екатеринбурге закрыли дело о сносе Успенской церкви
В Екатеринбурге закрыли дело о сносе Успенской церкви. Ранее было возбуждено административное дело о сносе объекта. Православную организацию пытались привлечь к ответственности.
В Екатеринбурге закрыли дело о сносе Успенской церкви. Ранее было возбуждено административное дело о сносе объекта. Православную организацию пытались привлечь к ответственности.
Дело рассмотрел Ленинский районный суд. Снос был сочтен незначительным проступком, сообщили Накануне.RU в
Напомним, ранее Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области проводило внеплановую проверку по факту сноса Успенской церкви. В ведомстве сообщили, что после окончания проверки выдано предписание о восстановлении объекта до 15 марта 2019 года.
О сносе Успенской церкви — старейшего здания в Екатеринбурге — общественники заявили в конце апреля. В Екатеринбургской епархии снос назвали реставрацией.