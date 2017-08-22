Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему Андрей Драчев ввязался в смертельную драку
Болезнь Альцгеймера разглядели в глазах пациентов
Стало известно о втором уголовном деле против Поклонской
Россияне успешно оспаривают кадастровую цену недвижимости
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла РоссииС назначением Анатолия Антонова новым послом России в США в Вашингтоне начнется новая, более агрессивная глава российской дипломатии
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Белое бикини: Судзиловская предстала во всей красе 617641
Диверсанты СБУ не возвращаются из Крыма - эксперт
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
СМИ поведали о тестировании секретного оружия РФ в Чёрном море
Белое бикини: Судзиловская предстала во всей красе
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
16:51 (мск), источник: РИА Крым

Роспотребнадзор обнаружил две группы детей, незаконно отдыхавшие на ЮБК

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости (Крым). В Крыму сотрудники Роспотребнадзора выявили две группы детей, которых незаконно разместили на отдых в Форосе и Алупке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Нарушители должны оплатить штрафы, сумма которых не разглашается. В тоже время ребята из Фороса уже переехали в учреждение, где они могут безопасно отдохнуть. Вопрос о размещении детей из Алупки пока решается.

В ведомстве также рассказали, что с начала лечебно-оздоровительной кампании проверено 269 оздоровительных организаций, в 218-ти выявлены нарушения. По итогам проверок составлен 321 протокол о нарушениях, по 293 из них наложены штрафы на общую сумму около 2,2 млн рублей.

С начала оздоровительной кампании в Крыму отдохнули боле 75 тыс детей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Koktebel Jazz Party-2017: трансляция в формате 360 градусов, дельфины и никакой политики
Для монтажа арок Крымского моста в сентябре предусмотрят резервный срок
Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве
Медведев предложил снизить ставки по ипотеке
Россия поможет Белоруссии погасить долг перед Россией
Хакеры Fancy Bears уличили 200 футболистов в приеме допинга
Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла РФ
Аман Тулеев обвинил своего заместителя в подлости
Поклонская снялась в клипе о Крыме
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
Когда «Жигули» могут быть крутыми (красивые фото) 19-го августа на территории Национального Конного Парка «Русь», что всего в 15 км от Москвы, состоялся второй Всероссийский Фестиваль Жигулей!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Главная Дездемона нашего кино: Ирина Скобцева отмечает 90-летие В 2017 году народной артистке России исполняется 90 лет, и в честь юбилея «Кино Mail.Ru» вспоминает ее лучшие роли
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой У певицы родилась дочка.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь