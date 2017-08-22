Роспотребнадзор обнаружил две группы детей, незаконно отдыхавшие на ЮБК
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости (Крым). В Крыму сотрудники Роспотребнадзора выявили две группы детей, которых незаконно разместили на отдых в Форосе и Алупке. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости (Крым). В Крыму сотрудники Роспотребнадзора выявили две группы детей, которых незаконно разместили на отдых в Форосе и Алупке. Об этом сообщает
Нарушители должны оплатить штрафы, сумма которых не разглашается. В тоже время ребята из Фороса уже переехали в учреждение, где они могут безопасно отдохнуть. Вопрос о размещении детей из Алупки пока решается.
В ведомстве также рассказали, что с начала
С начала оздоровительной кампании в Крыму отдохнули боле 75 тыс детей.