Роспотребнадзор обнаружил две группы детей, незаконно отдыхавшие на ЮБК

Источник: РИА "Новости"

Нарушители должны оплатить штрафы, сумма которых не разглашается. В тоже время ребята из Фороса уже переехали в учреждение, где они могут безопасно отдохнуть. Вопрос о размещении детей из Алупки пока решается.

В ведомстве также рассказали, что с начала лечебно-оздоровительной кампании проверено 269 оздоровительных организаций, в 218-ти выявлены нарушения. По итогам проверок составлен 321 протокол о нарушениях, по 293 из них наложены штрафы на общую сумму около 2,2 млн рублей.