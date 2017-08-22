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16:50 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде уничтожили 400 килограммов яблок без документов

Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники прокуратуры и Нижегородской таможни, специалисты Роспотребнадзора и Россельхознадзора по Нижегородской области проверили плодовоовощную базу на улице Кузбасской в Нижнем Новгороде, сообщает Нижегородская транспортная прокуратура.

В ходе проверки одного была установлена немаркированная продукция — яблоки, общей массой более 400 кг. Данное административное правонарушение предусматривает административную ответственность по статье 14.43 часть 1 КоАП РФ.

Продукция была уничтожена в установленном законом порядке.

По материалам Нижегородской транспортной прокуратуры Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей за продажу немаркированной продукции.

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