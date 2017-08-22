Миротворцы, дислоцированные в Самарской области, подняты по тревоге

В проверке принимают участие около 1,5 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц военной техники. Подразделения бригады уже завершили все мероприятия по приведению в высшие степени боеготовности. Сейчас они совершают марш в районы сосредоточения на Рощинском полигоне, где пройдёт учение по принуждению к миру жителей условно-конфликтующего района.