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16:47 (мск), источник: АиФ Самара

Миротворцы, дислоцированные в Самарской области, подняты по тревоге

Подразделения отдельной миротворческой бригады приведены в высшую степень боеготовности.

Отдельная миротворческая бригада, дислоцированная в Самарской области, поднята по тревоге в рамках проверки боевой готовности, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В проверке принимают участие около 1,5 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц военной техники. Подразделения бригады уже завершили все мероприятия по приведению в высшие степени боеготовности. Сейчас они совершают марш в районы сосредоточения на Рощинском полигоне, где пройдёт учение по принуждению к миру жителей условно-конфликтующего района.

Бригада является единственным миротворческим соединением в Сухопутных войсках Российской Федерации. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники.

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