Миротворцы, дислоцированные в Самарской области, подняты по тревоге
Подразделения отдельной миротворческой бригады приведены в высшую степень боеготовности.
Подразделения отдельной миротворческой бригады приведены в высшую степень боеготовности.
Отдельная миротворческая бригада, дислоцированная в Самарской области, поднята по тревоге в рамках проверки боевой готовности, сообщает
В проверке принимают участие около 1,5 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц военной техники. Подразделения бригады уже завершили все мероприятия по приведению в высшие степени боеготовности. Сейчас они совершают марш в районы сосредоточения на Рощинском полигоне, где пройдёт учение по принуждению к миру жителей
Бригада является единственным миротворческим соединением в Сухопутных войсках Российской Федерации. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники.