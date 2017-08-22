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16:43 (мск), источник: НТА-Приволжье

Карантин по бешенству объявлен в Дивеевском районе Нижегородской области

Нижний Новгород. 22 августа. НТА-Приволжье — Карантин по бешенству объявлен в Дивеевском районе Нижегородской области.

Как говорится в материалах на официальном сайте правительства Нижегородской области, губернатор подписал указ об установлении карантина по бешенству животных на территории поселка Сатис Дивеевского района.

В частности, документ предписывает признать поселок Сатис неблагополучным пунктом по бешенству. Срок карантина установлен до 17 октября 2017 года.

Эпизоотическим очагом признана территория одного из личных подсобных хозяйств. В угрожаемую зону вошли поселки Беленки, Новостройка, Орешки, Полевой, Хвощево, Цыгановка.

На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещено проведение выставок собак и кошек, а также выводок и натаски собак; торговля животными и вывоз их за пределы неблагополучного пункта. Кроме того, запрещена реализация сырого молока.

Документ также утверждает план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага, включающее в себя до 10 сентября вакцинацию домашних животных в районе карантина и в течение всего периода карантина отлов безнадзорных животных. Кроме того, будет организован подворный обход в неблагополучном пункте для выявления условий содержания и учета всех восприимчивых животных, выявления больных, подозрительных в заболевании и подозреваемых в заражении животных.

Напомним, карантин по бешенству введен в Перевозском районе Нижегородской области до 18 сентября 2017 года.

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