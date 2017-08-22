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16:42 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

С 21 августа отменили 7 электричек «Нижний Новгород — Моховые горы»

Пассажироприток на участке Нижний Новгород-Моховые горы снизился благодаря запуску дублера Борского моста.

Источник: Аргументы и факты

Согласно сообщению ОАО «РЖД Горьковская железная дорога», с 21 августа 2017 года выведены из расписания 7 поездов, следовавших по маршруту Нижний Новгород- Моховые горы.

На такой шаг были вынуждены пойти, так как с запуском дублера Борского моста пассажироприток пригородного железнодорожного транспорта в этом направлении снизился в дневные часы почти в два раза.

Начальник службы корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Наталья Ворожцова прокомментировала ситуацию следующим образом: «С 21 августа число электричек на этом участке сократилось, так как количество перевезенных пассажиров электропоездами в дневное время, а именно с 10:00 до 15:00, ниже уровня безубыточности для данного направления. Эта вынужденная мера связана с запуском в постоянную эксплуатацию Борской транспортной системы 31 июля 2017 года».

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