С 21 августа отменили 7 электричек «Нижний Новгород — Моховые горы»

Источник: Аргументы и факты

Согласно сообщению ОАО «РЖД Горьковская железная дорога», с 21 августа 2017 года выведены из расписания 7 поездов, следовавших по маршруту Нижний Новгород- Моховые горы.

На такой шаг были вынуждены пойти, так как с запуском дублера Борского моста пассажироприток пригородного железнодорожного транспорта в этом направлении снизился в дневные часы почти в два раза.