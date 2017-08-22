Строгонов и Раджабов покинули федерацию каратэ Челябинской области

Об их решении стало известно на внеочередной конференции, с участием ключевых фигур южноуральского каратэ. Вслед за ними из состава федерации вышли еще 7 человек.

Новым президентом организации стал Владимир Филичкин. Должность вице-президента пока вакантна.

Как сообщил корреспонденту «Урал-пресс-информ» главный тренер областной сборной по каратэ Владимир Холкин, на такой поворот событий сильно повлияло то опальное положение, в которое Раджабов со Строгоновым попали в мае этого года.

Напомним, Челябинскую федерацию каратэ обвиняют в срыве крупных соревнований- юниорского Первенства УрФО и второго этапа Спартакиады учащихся России. В результате распрей по поводу того, кто займет судейское кресло — челябинец Сергей Бородулин или свердловчанин Евгений Яблонский — одни и те же, по сути, состязания параллельно шли на двух разных площадках, конфликтующих между собой.

В связи с этим региональный Минспорт и городские власти грозились расформировать Челябинскую федерацию. Олега Строгонова также хотели сместить с его основной должности — директора спортклуба «Конас». Но спортивного деятеля отстояли друзья и коллеги, прибегнувшие к радикальным методам — от пикета до голодовки.

Спустя некоторое время, позицию регионального министерства по физкультуре и спорту вдруг поддержал президиум Федерации каратэ России. Московская структура в письменной форме выразила недоверие своей челябинской «ячейке», а именно четверым людям: Олегу Строгонову, Абдулле Раджабову, директору челябинской федерации Юрию Краснопевцеву и главному тренеру региональной сборной по каратэ Владимиру Холкину. Но последние двое пока остаются в опальной организации.

Что касается именно Раджабова, он обосновал свой поступок еще и проблемами со здоровьем. Он уже пережил два инфаркта, причем второй — в свете недавних скандальных событий.

«Я его прекрасно понимаю. В нашей работе в Федерации главное ведь — моральное удовлетворение, — прокомментировал Владимир Холкин уход соратника. — Материальное вознаграждение здесь минимально. Но теперь откуда этому удовлетворению взяться — ты загружен работой по горло, а тебе еще приходится кому-то доказывать, что ты не верблюд».