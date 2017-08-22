В Воронеже отремонтируют теплотрассу после появления «гейзера» на проезжей части
Работы на улице Солнечная завершатся до сентября.
Работы на улице Солнечная завершатся до сентября.
Сотрудники ПАО «Квадра» для ремонта теплотрассы разроют дорогу на улице Солнечная в районе пересечения с Ясным проездом, сообщила мэрия Воронежа во вторник, 22 августа.
Коммунальная авария произошла при проведении гидравлических испытаний на сетях теплоснабжения. Специалисты обследовали теплотрассу после ЧП и пришли к выводу, что аварию можно устранить, только вскрыв дорожное полотно. На улице Солнечная разроют две полосы в ширину и около 10 м в длину (в сторону Северного микрорайона). Работы пройдут до конца августа 2017 года. После этого сотрудники «Квадры» восстановят дорогу за свой счет.
Работники администрации Воронежа извинились перед горожанами за временные неудобства и попросили водителей «учитывать возможное затруднение движения на указанном участке».