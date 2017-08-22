Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Украина по закону может лишиться территорий в пользу РФ
Ежедневное взвешивание помогает похудеть
Миллионер Пол Аллен обнаружил потерянный 72 года назад корабль
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла РоссииС назначением Анатолия Антонова новым послом России в США в Вашингтоне начнется новая, более агрессивная глава российской дипломатии
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Белое бикини: Судзиловская предстала во всей красе 617641
Диверсанты СБУ не возвращаются из Крыма - эксперт
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
СМИ поведали о тестировании секретного оружия РФ в Чёрном море
Белое бикини: Судзиловская предстала во всей красе
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
17:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже отремонтируют теплотрассу после появления «гейзера» на проезжей части

Работы на улице Солнечная завершатся до сентября.

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники ПАО «Квадра» для ремонта теплотрассы разроют дорогу на улице Солнечная в районе пересечения с Ясным проездом, сообщила мэрия Воронежа во вторник, 22 августа. Из-за порыва на участке, проходящем под автодорогой, из люка вырвался столб воды. Очевидцы выложили в сеть фотографии и видео «гейзера» 15 августа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Коммунальная авария произошла при проведении гидравлических испытаний на сетях теплоснабжения. Специалисты обследовали теплотрассу после ЧП и пришли к выводу, что аварию можно устранить, только вскрыв дорожное полотно. На улице Солнечная разроют две полосы в ширину и около 10 м в длину (в сторону Северного микрорайона). Работы пройдут до конца августа 2017 года. После этого сотрудники «Квадры» восстановят дорогу за свой счет.

Работники администрации Воронежа извинились перед горожанами за временные неудобства и попросили водителей «учитывать возможное затруднение движения на указанном участке».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Воронежские бизнесмены Енины получили условные сроки за хищение 29 млн рублей из бюджета
Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве
Медведев предложил снизить ставки по ипотеке
Россия поможет Белоруссии погасить долг перед Россией
Хакеры Fancy Bears уличили 200 футболистов в приеме допинга
Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла РФ
Аман Тулеев обвинил своего заместителя в подлости
Поклонская снялась в клипе о Крыме
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
Когда «Жигули» могут быть крутыми (красивые фото) 19-го августа на территории Национального Конного Парка «Русь», что всего в 15 км от Москвы, состоялся второй Всероссийский Фестиваль Жигулей!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Главная Дездемона нашего кино: Ирина Скобцева отмечает 90-летие В 2017 году народной артистке России исполняется 90 лет, и в честь юбилея «Кино Mail.Ru» вспоминает ее лучшие роли
Недвижимость
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Названы города, где появится новое арендное жилье
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой У певицы родилась дочка.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь