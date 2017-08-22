В Воронеже отремонтируют теплотрассу после появления «гейзера» на проезжей части

Сотрудники ПАО «Квадра» для ремонта теплотрассы разроют дорогу на улице Солнечная в районе пересечения с Ясным проездом, сообщила мэрия Воронежа во вторник, 22 августа. Из-за порыва на участке, проходящем под автодорогой, из люка вырвался столб воды. Очевидцы выложили в сеть фотографии и видео «гейзера» 15 августа.

Коммунальная авария произошла при проведении гидравлических испытаний на сетях теплоснабжения. Специалисты обследовали теплотрассу после ЧП и пришли к выводу, что аварию можно устранить, только вскрыв дорожное полотно. На улице Солнечная разроют две полосы в ширину и около 10 м в длину (в сторону Северного микрорайона). Работы пройдут до конца августа 2017 года. После этого сотрудники «Квадры» восстановят дорогу за свой счет.