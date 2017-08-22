Столичные универмаги проведут единый день скидок
Акция «Единый день скидок» пройдет 26 и 27 августа в крупных универмагах и магазинах столицы.
Акция «Единый день скидок» пройдет 26 и 27 августа в крупных универмагах и магазинах столицы.
Как сообщили агентству «Минск-Новости» в управлении потребительского рынка Мингорисполкома, скидки будут предоставлены на все непродовольственные товары. Два дня в ГУМе, ЦУМе, Торговом доме «На Немиге» стоимость товаров будет снижена на 20%.
В акции также будут участвовать ТЗАО «Пальмира», ОДО «Вероника», ООО «Торговый Дом «Дюймовочка», ООО «Домолюкс», ООО «Детский мир», ТЗАО «Богатырь», ОАО «Світанак».
Магазины в торговом центре «Столица» предложат скидки от 10 до 50%.