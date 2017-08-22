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18:19 (мск), источник: Tengrinews

Коровы прогнали редких азиатских львов из индийской деревни

Стадо коров прогнало азиатских львов, которые забрели в индийскую деревню в поисках еды. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на UPI.

Источник: Tengrinews

Хищники появились в деревне Рампар в штате Гуджарат ночью 13 августа. Они прошли мимо пасущейся на дороге коровы, которая никак не реагировала на их присутствие.

Через пару минут на улицу выскочили еще несколько коров, которые пустились в погоню за убегающими львами.

Маянк Бхатт (Mayank Bhatt), участвующий в кампании по спасению азиатских львов, утверждает, что хищники регулярно наведываются в соседствующие с Гирским лесом деревни. Коровы уже привыкли к ним и перестали их пугаться.

Гирский лес — единственное место в мире, где сохранились азиатские львы. Там живут около 300 особей. Вся популяция не может прокормиться в лесу, поэтому хищникам приходится искать пропитание в других местах.

В марте сообщалось, что азиатские львы, появившиеся на улицах индийской деревни в штате Гуджарат, вызвали переполох среди местных жителей.

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