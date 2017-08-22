Поклонская рассказала, что с большой радостью снялась в клипе о Крыме

Источник: РИА "Новости"

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/A1BWFeyU2Ag?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Музыкальное видео было выложено на канале исполнителя Олега Скрэтча Youtube. В клипе демонстрируются различные панорамные виды полуострова: Черное море, гора Ай-Петри, Воронцовский дворец, памятник затопленным кораблям в Севастополе, замок «Ласточкино гнездо».

Поклонская появляется на четвертой минуте клипа: в эпизоде со своим участием депутат помогает мальчику достать из речушки пущенный им по воде деревянный кораблик. Улыбаясь, она протягивает ребенку игрушку.

«Я благодарна ребятам, которые увидели меня в своей творческой работе», — сказала Поклонская, которую цитирует ее пресс-служба.

Депутат отметила, что такое творчество приносит пользу, учит любить и ценить Родину. «Мы давно хотели сделать (проект) в честь возвращения Крыма в родную гавань, в Россию. Как раз кораблик и ассоциируется у меня с Крымом, с Родиной, с нашими светлыми детскими чувствами. То, что нас греет, бережет. Я очень рада, что приняла участие в такой работе, давно хотела», — добавила Поклонская.

Вместе с тем она рассказала, что чувствовала ответственность. «Это большая ответственность, когда ты понимаешь, что именно ты берешь этот кораблик и возвращаешь мечту, возвращаешь то, к чему душа, чистая, светлая, детская, стремится. Чувствовала себя просто на высоте. И с такой поддержкой, именно актерами, которые принимали участие, по-другому чувствовать себя не приходилось», — рассказала она.

Поклонская призналась, что критически относится к себе на экране. «Но надеюсь, что все получилось, потому что искренне», — отметила она. По ее мнению, клип получился «добрым, хорошим и светлым».