Поклонская рассказала, что с большой радостью снялась в клипе о Крыме

Музыкальное видео было выложено на канале исполнителя Олега Скрэтча Youtube. В клипе демонстрируются различные панорамные виды полуострова: Черное море, гора Ай-Петри, Воронцовский дворец, памятник затопленным кораблям в Севастополе, замок «Ласточкино гнездо».
Поклонская появляется на четвертой минуте клипа: в эпизоде со своим участием депутат помогает мальчику достать из речушки пущенный им по воде деревянный кораблик. Улыбаясь, она протягивает ребенку игрушку.
«Я благодарна ребятам, которые увидели меня в своей творческой работе», — сказала Поклонская, которую цитирует ее пресс-служба.
Депутат отметила, что такое творчество приносит пользу, учит любить и ценить Родину. «Мы давно хотели сделать (проект) в честь возвращения Крыма в родную гавань, в Россию. Как раз кораблик и ассоциируется у меня с Крымом, с Родиной, с нашими светлыми детскими чувствами. То, что нас греет, бережет. Я очень рада, что приняла участие в такой работе, давно хотела», — добавила Поклонская.
Вместе с тем она рассказала, что чувствовала ответственность. «Это большая ответственность, когда ты понимаешь, что именно ты берешь этот кораблик и возвращаешь мечту, возвращаешь то, к чему душа, чистая, светлая, детская, стремится. Чувствовала себя просто на высоте. И с такой поддержкой, именно актерами, которые принимали участие, по-другому чувствовать себя не приходилось», — рассказала она.
Поклонская призналась, что критически относится к себе на экране. «Но надеюсь, что все получилось, потому что искренне», — отметила она. По ее мнению, клип получился «добрым, хорошим и светлым».
Отвечая на вопрос, готова ли она принимать участие в дальнейшем в подобных проектах, Поклонская сказала, что для нее большая радость принимать участие в таком творчестве.