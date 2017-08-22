В центре Калининграда на двух улицах временно отключат газ
В областном центре на двух улицах временно отключат газ. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В областном центре на двух улицах временно отключат газ. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
«С 23 по 25 августа года ежедневно с 9:00 до 17:00 ОАО “Калининградгазификация” будет производить работы по присоединению газопроводов к газораспределительной сети», — уточнили в мэрии. По этой причине временно приостановят подачу топлива жилым домам по адресам:
— улица Житомирская, 2, 4, 6, 8.
— Ленинский проспект, 20, 22, 24, 26.
По всем возникающим вопросам можно обращаться:
— ОАО «Калининградгазификация».
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— ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» филиал в Калининградской области.
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