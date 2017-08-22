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17:34 (мск), источник: Калининград.Ru

В центре Калининграда на двух улицах временно отключат газ

В областном центре на двух улицах временно отключат газ. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе городской администрации.

Источник: Калининград.Ru

«С 23 по 25 августа года ежедневно с 9:00 до 17:00 ОАО “Калининградгазификация” будет производить работы по присоединению газопроводов к газораспределительной сети», — уточнили в мэрии. По этой причине временно приостановят подачу топлива жилым домам по адресам:

— улица Житомирская, 2, 4, 6, 8.

— Ленинский проспект, 20, 22, 24, 26.

По всем возникающим вопросам можно обращаться:

— ОАО «Калининградгазификация».

оперативно-диспетчерская служба: 8 (4012) 92−58−51, 8 (4012) 99−60−99;• аварийно-диспетчерская служба: 8 (4012) 99−61−65.

— ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» филиал в Калининградской области.

оперативно-диспетчерская служба: 8 (4012) 99−38−50.

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