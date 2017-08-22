В россошанском селе установили первый светофор

Источник: РИА "Воронеж"

Светофор установили в селе Подгорное Россошанского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава сельской администрации Владимир Колесников во вторник, 22 августа.

Это первый прибор, регулирующий движение, за пределами города. Как рассказал Владимир Колесников, необходимость в светофоре на въезде со стороны Россоши назрела уже давно.

— Неоднократно с просьбой упорядочить движение на пересечении улиц Пролетарской, Калинина и Воля обращались местные жители. К тому же по этой дороге ходит школьный автобус. Водителю сложно выезжать на этот участок: иногда машины едут довольно быстро, при этом обзор не очень хороший.

Владимир Колесников подчеркнул, что проблему без внимания не оставляли.

— Сначала мы планировали сделать на перекрестке «лежачие полицейские». Затем ситуацию обсудили с директором Россошанского дорожного ремонтно-строительного управления Валерием Ярошевым. Его организация обслуживает участок дороги в поселении, а именно улицу Пролетарскую. Решили совместно установить светофор. Финансирование взяло на себя ДРСУ № 1, а организационными моментами занимались сотрудники Подгоренской администрации.