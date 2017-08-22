В россошанском селе установили первый светофор
Прибор планируют подключить 1 сентября 2017 года.
Прибор планируют подключить 1 сентября 2017 года.
Светофор установили в селе Подгорное Россошанского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава сельской администрации Владимир Колесников во вторник, 22 августа.
Это первый прибор, регулирующий движение, за пределами города. Как рассказал Владимир Колесников, необходимость в светофоре на въезде со стороны Россоши назрела уже давно.
— Неоднократно с просьбой упорядочить движение на пересечении улиц Пролетарской, Калинина и Воля обращались местные жители. К тому же по этой дороге ходит школьный автобус. Водителю сложно выезжать на этот участок: иногда машины едут довольно быстро, при этом обзор не очень хороший.
Владимир Колесников подчеркнул, что проблему без внимания не оставляли.
— Сначала мы планировали сделать на перекрестке «лежачие полицейские». Затем ситуацию обсудили с директором Россошанского дорожного
Светофор планируют подключить к 1 сентября 2017 года.