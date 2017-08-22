Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Украина по закону может лишиться территорий в пользу РФ
"Черный август": оценена вероятность дефолта в России
Умерла актриса Зоя Степанова
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ поведали, почему Киев недоволен приездом Путина в Севастополь
Для меня это был шок — солдат ВСУ увидел Донецк
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Бородина о жизни после измены мужа: Нам есть, что терять
СМИ: Тарзан показал, как супруга выглядит в жизни
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
13Умерла Вера Глаголева
17:38 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове участились случаи женского алкоголизма

В Молдове растет число женщин, страдающих алкогольной зависимостью. Как сообщает статистика, в прошлом году их стало на 20% больше, чем в 2015-м. На учет взяли свыше 600 новых пациенток.

Источник: Actualitati.md

Большинство новых случаев — 245 — зарегистрировали в центре страны. На юге и севере — 164 и 102 случая соответственно. В основном, в Дрокиевском, Сынжерейском и Леовском районах. В Гагаузии на учете стоят 33 пациентки, большинство — из Комрата.

Всего в нашей стране страдают алкоголизмом более семи тысяч женщин. Общее число жителей Молдовы, подверженных алкогольной зависимости и психозам, почти достигает 46 тысяч, передает publika.md.

В прошлом году на учёт взяли более 3200 мужчин и женщин, злоупотребляющих спиртным.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Молдове ссора друзей закончилась кровавой поножовщиной
Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве
Дмитрий Медведев предложил снизить ставки по ипотеке
Россия поможет Белоруссии погасить долг перед Россией
«Барселона» подаст в суд на Неймара
Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла РФ
Аман Тулеев обвинил своего заместителя в подлости
Поклонская снялась в клипе о Крыме
Спорт
Олимпиада-2016: как российский спорт прожил этот год За это время существенно поутих допинговый скандал вокруг российской сборной, и успели подзабыться наши главные герои соревнований
Авто
Когда «Жигули» могут быть крутыми (красивые фото) 19-го августа на территории Национального Конного Парка «Русь», что всего в 15 км от Москвы, состоялся второй Всероссийский Фестиваль Жигулей!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Главная Дездемона нашего кино: Ирина Скобцева отмечает 90-летие В 2017 году народной артистке России исполняется 90 лет, и в честь юбилея «Кино Mail.Ru» вспоминает ее лучшие роли
Недвижимость
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Названы города, где появится новое арендное жилье
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой У певицы родилась дочка.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь