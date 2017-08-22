В Молдове участились случаи женского алкоголизма
В Молдове растет число женщин, страдающих алкогольной зависимостью. Как сообщает статистика, в прошлом году их стало на 20% больше, чем в 2015-м. На учет взяли свыше 600 новых пациенток.
В Молдове растет число женщин, страдающих алкогольной зависимостью. Как сообщает статистика, в прошлом году их стало на 20% больше, чем в 2015-м. На учет взяли свыше 600 новых пациенток.
Большинство новых случаев — 245 — зарегистрировали в центре страны. На юге и севере — 164 и 102 случая соответственно. В основном, в Дрокиевском, Сынжерейском и Леовском районах. В Гагаузии на учете стоят 33 пациентки, большинство — из Комрата.
Всего в нашей стране страдают алкоголизмом более семи тысяч женщин. Общее число жителей Молдовы, подверженных алкогольной зависимости и психозам, почти достигает 46 тысяч, передает publika.md.
В прошлом году на учёт взяли более 3200 мужчин и женщин, злоупотребляющих спиртным.