В Крыму проверят информацию о незаконных очередях в МФЦ

Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне руководство крымского госпредприятия «Многофункциональный центр» заявило о незаконном формировании очередей сразу в нескольких городах и селах республики. У входа в здания МФЦ по-прежнему дежурят некие посредники, которые взяли на себя роль менеджеров для записи клиентов, пришедших за госуслугами. Они создают искусственный ажиотаж возле офисов и от руки составляют списки на получение талонов в центры «Мои документы», не боясь полиции.

В идеале, если человек не записался через интернет-портал, процедура приема в МФЦ должна выглядеть так: клиент подходит к стойке с сенсорным экраном, выбирает нужную ему услугу и распечатывает талон в электронную очередь. Но на практике мошенники преграждают вход в центр и начинают формировать очередь к электронной стойке. В результате возникает искусственный ажиотаж: все талоны на ближайшее время разобраны, и попасть на прием к специалисту можно, лишь заплатив требуемую сумму. По крайней мере, так объясняют людям мошенники.

Сейчас проверяется информация о том, что в Ялте полиция не приехала после нескольких звонков сотрудников центра «Мои документы» с площади Советской. По словам начальника алуштинского отделения Владимира Ларионова, в его адрес прозвучали угрозы физической расправы от представителей местных риелторских фирм, и по этому факту он уже написал заявление в правоохранительные органы.

— В министерстве внутренних дел по Республике Крым создана специальная рабочая группа, которая сейчас проводит проверку совместно с территориальными ОВД, — сообщили в ведомстве.

— Все сообщения, поступающие из МФЦ о незаконных действиях граждан, регистрируются в установленном законом порядке, по каждому проводится проверка. По их результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Кроме того, по информации об отказе сотрудников полиции Ялты выехать в МФЦ министр внутренних дел по Республике Крым Сергей Абисов назначил служебную проверку.

Кстати.