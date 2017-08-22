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17:54 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму проверят информацию о незаконных очередях в МФЦ

В МВД по Республике Крым проверят информацию республиканского предприятия ГБУ РК «МФЦ» об отказе сотрудников полиции Ялты привлечь к ответственности мошенников, организующих незаконные очереди в центры «Мои документы».

Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне руководство крымского госпредприятия «Многофункциональный центр» заявило о незаконном формировании очередей сразу в нескольких городах и селах республики. У входа в здания МФЦ по-прежнему дежурят некие посредники, которые взяли на себя роль менеджеров для записи клиентов, пришедших за госуслугами. Они создают искусственный ажиотаж возле офисов и от руки составляют списки на получение талонов в центры «Мои документы», не боясь полиции.

В идеале, если человек не записался через интернет-портал, процедура приема в МФЦ должна выглядеть так: клиент подходит к стойке с сенсорным экраном, выбирает нужную ему услугу и распечатывает талон в электронную очередь. Но на практике мошенники преграждают вход в центр и начинают формировать очередь к электронной стойке. В результате возникает искусственный ажиотаж: все талоны на ближайшее время разобраны, и попасть на прием к специалисту можно, лишь заплатив требуемую сумму. По крайней мере, так объясняют людям мошенники.

Сейчас проверяется информация о том, что в Ялте полиция не приехала после нескольких звонков сотрудников центра «Мои документы» с площади Советской. По словам начальника алуштинского отделения Владимира Ларионова, в его адрес прозвучали угрозы физической расправы от представителей местных риелторских фирм, и по этому факту он уже написал заявление в правоохранительные органы.

— В министерстве внутренних дел по Республике Крым создана специальная рабочая группа, которая сейчас проводит проверку совместно с территориальными ОВД, — сообщили в ведомстве.

— Все сообщения, поступающие из МФЦ о незаконных действиях граждан, регистрируются в установленном законом порядке, по каждому проводится проверка. По их результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Кроме того, по информации об отказе сотрудников полиции Ялты выехать в МФЦ министр внутренних дел по Республике Крым Сергей Абисов назначил служебную проверку.

Кстати.

Крымский МФЦ в 2017 году пополнил бюджет республики уже почти на 190 миллионов рублей. Собранная с получателей госпошлина пополнила бюджеты разных уровней. При этом в бюджет Республики Крым поступило 94,7 миллиона рублей, и до конца года этот показатель увеличится до 162 миллионов рублей. При этом охват граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», должен к концу года увеличиться с 65,5 до 90 процентов. Крымский МФЦ сейчас оказывает 12 услуг, которые облагаются госплошлиной.

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