Жители Дзержинска Нижегородской области 22 августа опять жалуются на неприятный запах
Жители г. Дзержинска вновь направляют жалобы в нижегородское министерство экологии на неприятный запах на территории города.
Жители г. Дзержинска вновь направляют жалобы в нижегородское министерство экологии на неприятный запах на территории города.
Обращения размещены 22 августа 2017 года на сайте круглосуточной экологической диспетчерской службы минэкологии региона.
«Я жительница г. Дзержинска. Проживаю на ул. Попова. Часто в утренние и ночные часы на улице стоит смог и отвратительный запах похожий на сероводород, гарь и подобное. Когда будут приняты меры? Долго нас будут травить? Законны ли эти выбросы в атмосферу?», — говорится в одной из жалоб.
В другой жалобе говорится об «ужасном химическом запахе» на набережной Оки в Прибрежном микрорайоне Дзержинска.
Напомним, жители Дзержинска отправляли аналогичные заявки в нижегородское минэкологии и жаловались в соцсетях на неприятный запах в прошлые выходные — 12 и 13 августа. В ответ на это нижегородское управление Роспотребнадзора сообщило, что ведет работу по выявлению источника этого запаха. Спустя непродолжительное время — 17 августа — жалобы стали поступать вновь.