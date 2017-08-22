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17:43 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Жители Дзержинска Нижегородской области 22 августа опять жалуются на неприятный запах

Жители г. Дзержинска вновь направляют жалобы в нижегородское министерство экологии на неприятный запах на территории города.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Обращения размещены 22 августа 2017 года на сайте круглосуточной экологической диспетчерской службы минэкологии региона.

«Я жительница г. Дзержинска. Проживаю на ул. Попова. Часто в утренние и ночные часы на улице стоит смог и отвратительный запах похожий на сероводород, гарь и подобное. Когда будут приняты меры? Долго нас будут травить? Законны ли эти выбросы в атмосферу?», — говорится в одной из жалоб.

В другой жалобе говорится об «ужасном химическом запахе» на набережной Оки в Прибрежном микрорайоне Дзержинска.

Напомним, жители Дзержинска отправляли аналогичные заявки в нижегородское минэкологии и жаловались в соцсетях на неприятный запах в прошлые выходные — 12 и 13 августа. В ответ на это нижегородское управление Роспотребнадзора сообщило, что ведет работу по выявлению источника этого запаха. Спустя непродолжительное время — 17 августа — жалобы стали поступать вновь.

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