Жители Дзержинска Нижегородской области 22 августа опять жалуются на неприятный запах

«Я жительница г. Дзержинска. Проживаю на ул. Попова. Часто в утренние и ночные часы на улице стоит смог и отвратительный запах похожий на сероводород, гарь и подобное. Когда будут приняты меры? Долго нас будут травить? Законны ли эти выбросы в атмосферу?», — говорится в одной из жалоб.