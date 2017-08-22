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17:41 (мск), источник: Фонтанка

Дождливая погода в Петербурге сохранится и в среду

Дожди, а местами и ливни продолжатся в Петербурге 23 августа. Как предупреждает МЧС, возможно, будет и гроза.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +28° 79% 761 мм рт. ст. 4 м/с

По данным государственных синоптиков, на которых ссылается чрезвычайное ведомство, кратковременные дожди начнутся ночью. Днем в некоторых районах они превратятся в ливни.

При грозе возможны порывы ветра до 15 м/с, в остальном ветер будет слабый. Воздух прогреется до +19 градусов тепла.

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