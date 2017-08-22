Дождливая погода в Петербурге сохранится и в среду
Дожди, а местами и ливни продолжатся в Петербурге 23 августа. Как предупреждает МЧС, возможно, будет и гроза.
Дожди, а местами и ливни продолжатся в Петербурге 23 августа. Как предупреждает МЧС, возможно, будет и гроза.
По данным государственных синоптиков, на которых ссылается чрезвычайное ведомство, кратковременные дожди начнутся ночью. Днем в некоторых районах они превратятся в ливни.
При грозе возможны порывы ветра до 15 м/с, в остальном ветер будет слабый. Воздух прогреется до +19 градусов тепла.