Ялтинец выиграл в лотерею почти 6 миллионов рублей
Крымчанину улыбнулась удача в «Гослото «5 из 36».
Крымчанину улыбнулась удача в «Гослото «5 из 36».
Вчера, 21 августа, подвели итоги 7130-го тиража «Гослото «5 из 36» и выяснилось, что очередной суперприз выпал на билет, который приобрели на полуострове.
— Согласно статистике государственных лотерей за 2017 год, нынешний счастливчик стал 347-м лотерейным миллионером по всей стране и восьмым — в Крыму, — сообщает
Обласканный фортуной крымчанин заплатил за лотерею всего 480 рублей, а в итоге билетик принес ему денежный приз — 5 507 840 рублей.
17, 07, 01, 32, 31 — именно эти цифры стали выигрышной комбинации и принесли удачливому игроку мешок с деньгами.
Правда, этот солидный, на первый взгляд, выигрыш
Именно такую сумму, получил житель полуострова 2 апреля 2016 года в ходе 4523-го тиража «Гослото «5 из 36».