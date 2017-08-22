Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему Андрей Драчев ввязался в смертельную драку
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Умерла актриса Зоя Степанова
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Падение Керченского моста: Гинзбург о лжи украинских СМИ о Крыме
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Бородина о жизни после измены мужа: Нам есть, что терять
СМИ: Тарзан показал, как супруга выглядит в жизни
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
13Умерла Вера Глаголева
18:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Ялтинец выиграл в лотерею почти 6 миллионов рублей

Крымчанину улыбнулась удача в «Гослото «5 из 36».

Вчера, 21 августа, подвели итоги 7130-го тиража «Гослото «5 из 36» и выяснилось, что очередной суперприз выпал на билет, который приобрели на полуострове.

— Согласно статистике государственных лотерей за 2017 год, нынешний счастливчик стал 347-м лотерейным миллионером по всей стране и восьмым — в Крыму, — сообщает пресс-служба АО «ТД «Столото».

Обласканный фортуной крымчанин заплатил за лотерею всего 480 рублей, а в итоге билетик принес ему денежный приз — 5 507 840 рублей.

17, 07, 01, 32, 31 — именно эти цифры стали выигрышной комбинации и принесли удачливому игроку мешок с деньгами.

Правда, этот солидный, на первый взгляд, выигрыш все-таки не побил абсолютный рекорд региона, который на сегодняшний день принадлежит выигрышу в 14 535 390 рублей.

Именно такую сумму, получил житель полуострова 2 апреля 2016 года в ходе 4523-го тиража «Гослото «5 из 36».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Сын Елены Яковлевой, весь покрытый тату, отправился в ЗАГС в черном
"Игра престолов": математик вычислил, кто из героев умрет последним
Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве
Дмитрий Медведев предложил снизить ставки по ипотеке
Россия поможет Белоруссии погасить долг перед Россией
«Барселона» подаст в суд на Неймара
Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла РФ
Аман Тулеев обвинил своего заместителя в подлости
Поклонская снялась в клипе о Крыме
Спорт
Олимпиада-2016: как российский спорт прожил этот год За это время существенно поутих допинговый скандал вокруг российской сборной, и успели подзабыться наши главные герои соревнований
Авто
Когда «Жигули» могут быть крутыми (красивые фото) 19-го августа на территории Национального Конного Парка «Русь», что всего в 15 км от Москвы, состоялся второй Всероссийский Фестиваль Жигулей!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Главная Дездемона нашего кино: Ирина Скобцева отмечает 90-летие В 2017 году народной артистке России исполняется 90 лет, и в честь юбилея «Кино Mail.Ru» вспоминает ее лучшие роли
Недвижимость
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
Названы города, где появится новое арендное жилье
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой У певицы родилась дочка.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь