Ялтинец выиграл в лотерею почти 6 миллионов рублей

Вчера, 21 августа, подвели итоги 7130-го тиража «Гослото «5 из 36» и выяснилось, что очередной суперприз выпал на билет, который приобрели на полуострове.

— Согласно статистике государственных лотерей за 2017 год, нынешний счастливчик стал 347-м лотерейным миллионером по всей стране и восьмым — в Крыму, — сообщает пресс-служба АО «ТД «Столото».

Обласканный фортуной крымчанин заплатил за лотерею всего 480 рублей, а в итоге билетик принес ему денежный приз — 5 507 840 рублей.

17, 07, 01, 32, 31 — именно эти цифры стали выигрышной комбинации и принесли удачливому игроку мешок с деньгами.

Правда, этот солидный, на первый взгляд, выигрыш все-таки не побил абсолютный рекорд региона, который на сегодняшний день принадлежит выигрышу в 14 535 390 рублей.