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19:43 (мск), источник: РИА Новости

Суд разрешил арестованному экс-губернатору Белых жениться в СИЗО

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Судья Пресненского суда Москвы во вторник разрешила бывшему губернатору Кировской области Никите Белых жениться в следственном изоляторе, сообщила РИА Новости его адвокат Марина Ярош.

Источник: РИА Новости

Ранее Белых уже состоял в браке, но тот союз закончился разводом.

«Судья сообщила нам, что удовлетворила ходатайство о разрешении на вступление в брак», — пояснила Ярош.

По словам адвоката, сначала невесту Екатерину Рейферт допросят в качестве свидетеля, так что свадьба, предположительно, состоится через неделю после первого заседания суда.

По заявлению следствия, 24 июня 2016 года Белых поймали с поличным на получении взятки в 400 тысяч евро в одном из ресторанов Москвы. Экс-губернатор не смог пояснить, каким образом он был застигнут в ресторане с пачками наличности, но взяточником себя не считает и намерен доказать свою правоту в суде.

Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности губернатора в связи с утратой доверия.

Суд над экс-губернатором Белых начнется 5 сентября
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19:42 (мск)© Ньюстюб
4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Леонид Барковский
А как с этим в вашей стране?))))))))))))))))
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