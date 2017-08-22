Суд разрешил арестованному экс-губернатору Белых жениться в СИЗО

Источник: РИА Новости

Ранее Белых уже состоял в браке, но тот союз закончился разводом.

«Судья сообщила нам, что удовлетворила ходатайство о разрешении на вступление в брак», — пояснила Ярош.

По словам адвоката, сначала невесту Екатерину Рейферт допросят в качестве свидетеля, так что свадьба, предположительно, состоится через неделю после первого заседания суда.

По заявлению следствия, 24 июня 2016 года Белых поймали с поличным на получении взятки в 400 тысяч евро в одном из ресторанов Москвы. Экс-губернатор не смог пояснить, каким образом он был застигнут в ресторане с пачками наличности, но взяточником себя не считает и намерен доказать свою правоту в суде.