Получен сигнал от облака космического спирта

Облака метанола действуют как гигантские мазеры — источники когерентного микроволнового излучения. Они относятся к мазерам первого класса (молекулярные облака и области разреженного газа), тогда как второй класс тесно связан с молодыми звездами.

Ученые нашли облако метанола в другой галактике с помощью радиотелескопа Australia Telescope Compact Array. Мазер находится к югу от центра NGC 4945 на расстоянии 567 световых лет и является источником излучения частотой 36,2 гигагерц (ГГц). Его светимость на пять порядков выше, чем у других подобных мазеров этого класса. Оно также в 90 раз ярче, чем микроволновое излучение, обнаруженное в центральной молекулярной зоне Млечного пути.