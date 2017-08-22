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18:21 (мск), источник: Informburo.kz

Синоптики рассказали, какой будет погода в среду, 23 августа

Прогноз погоды на 23 августа по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +28° 79% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Informburo.kz

В Астане переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 10 до 12 градусов тепла, днём 28−30 тепла.

В Алматы переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 11 до 13 градусов тепла. Днём воздух прогреется до +24…+26 градусов.

В Акмолинской области синоптики обещают ясную, без осадков, погоду. Температура воздуха ночью 8−13 градусов тепла. Днём 27−32 градусов тепла.

В Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов. Днём воздух прогреется до +30…+35 градусов.

В Алматинской области облачно, без осадков. Ночью +8… +13 градусов, днём 24−29 градусов тепла.

В Атырауской области переменная облачность, осадков не ожидается. Ночная температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. Температурный фон днём составит +33…+38 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, местами дожди и грозы. Температура воздуха составит от +2…+7 градусов ночью до 22−27 градусов тепла днём.

В Жамбылской области синоптики обещают переменную облачность, день пройдёт без осадков. Температура воздуха составит от +13…+18 градусов ночью до 26−31 градусов тепла днём.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов, днём от +30 до +35 градусов по Цельсию.

В Карагандинской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха 7−12 градусов тепла, днём ожидается +23…+28.

В Костанайской области осадков не ожидается. Ночью на территории региона ожидается от +10 до +15 градусов по Цельсию, днём +27…+32.

В Кызылординской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от +17 до +22, днём от +30 до +35 градусов.

В Мангистауской области солнечно, осадков не ожидается. Ночная температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. Температурный фон днём составит +30…+35 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области местами дожди и грозы. Температура воздуха составит от +8 до +13 градусов ночью, и от +25 до +30 днём.

В Северо-Казахстанской области облачно, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха +9…+14 градусов, днём от +25 до +30 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15−20, днём 30−35 градусов тепла.

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