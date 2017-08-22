Синоптики рассказали, какой будет погода в среду, 23 августа
Прогноз погоды на 23 августа по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
Прогноз погоды на 23 августа по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 10 до 12 градусов тепла, днём 28−30 тепла.
В Алматы переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 11 до 13 градусов тепла. Днём воздух прогреется до +24…+26 градусов.
В Акмолинской области синоптики обещают ясную, без осадков, погоду. Температура воздуха ночью 8−13 градусов тепла. Днём 27−32 градусов тепла.
В Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов. Днём воздух прогреется до +30…+35 градусов.
В Алматинской области облачно, без осадков. Ночью +8… +13 градусов, днём 24−29 градусов тепла.
В Атырауской области переменная облачность, осадков не ожидается. Ночная температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. Температурный фон днём составит +33…+38 градусов по Цельсию.
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В Жамбылской области синоптики обещают переменную облачность, день пройдёт без осадков. Температура воздуха составит от +13…+18 градусов ночью до 26−31 градусов тепла днём.
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В Карагандинской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха 7−12 градусов тепла, днём ожидается +23…+28.
В Костанайской области осадков не ожидается. Ночью на территории региона ожидается от +10 до +15 градусов по Цельсию, днём +27…+32.
В Кызылординской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от +17 до +22, днём от +30 до +35 градусов.
В Мангистауской области солнечно, осадков не ожидается. Ночная температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. Температурный фон днём составит +30…+35 градусов по Цельсию.
В Павлодарской области местами дожди и грозы. Температура воздуха составит от +8 до +13 градусов ночью, и от +25 до +30 днём.
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