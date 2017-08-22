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19:18 (мск), источник: Publika.md

87-летний житель Бельц мечтает попасть в дом престарелых

Один на один с бедой остался 87-летний житель Бельц. Он давно овдовел, а теперь потерял зрение и уже не способен выйти из дому. Вся надежда — на соседей и местные власти.

Источник: Publika.md

Уже четыре года Сергей Тирон живёт один. После смерти жены, пасынки его не навещают. Соседи заглядывают изредка.

Условия в доме — пугающие. Повсюду гниющие остатки еды и насекомые. Вдоль стен то и дело шныряют крысы.

Сергей Тирон 40 лет отработал на госпредприятии «Молдавская железная дороги», а теперь его мечта — попасть в дом престарелых.

«Работал грузчиком, разгружал вагоны. Сейчас хочу, чтобы меня отвезли в дом престарелых».

Соседи старика жалеют, но опасаются, что он, нехотя, может спровоцировать пожар.

«Надо что-то делать, ведь если оставить его в таком состоянии, он с наступлением холодов может спалить дом или случится еще что-нибудь».

В Бельцкой мэрии согласились поместить мужчину в специальный центр. Правда, случится это только через месяц, когда похолодает. Кроме того, нужно согласие родственников Сергея Тирона.

«Мы договорились с центром “Второе дыхание”. В холодное время года он будет находиться там», — сказала глава Службы помощи на дому города Бельц Анжела Кочиеру.

По данным Управления социальной помощи, почти 900 бельчан получают уход на дому.

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