87-летний житель Бельц мечтает попасть в дом престарелых
Один на один с бедой остался 87-летний житель Бельц. Он давно овдовел, а теперь потерял зрение и уже не способен выйти из дому. Вся надежда — на соседей и местные власти.
Один на один с бедой остался 87-летний житель Бельц. Он давно овдовел, а теперь потерял зрение и уже не способен выйти из дому. Вся надежда — на соседей и местные власти.
Уже четыре года Сергей Тирон живёт один. После смерти жены, пасынки его не навещают. Соседи заглядывают изредка.
Условия в доме — пугающие. Повсюду гниющие остатки еды и насекомые. Вдоль стен то и дело шныряют крысы.
Сергей Тирон 40 лет отработал на госпредприятии «Молдавская железная дороги», а теперь его мечта — попасть в дом престарелых.
«Работал грузчиком, разгружал вагоны. Сейчас хочу, чтобы меня отвезли в дом престарелых».
Соседи старика жалеют, но опасаются, что он, нехотя, может спровоцировать пожар.
«Надо
В Бельцкой мэрии согласились поместить мужчину в специальный центр. Правда, случится это только через месяц, когда похолодает. Кроме того, нужно согласие родственников Сергея Тирона.
«Мы договорились с центром “Второе дыхание”. В холодное время года он будет находиться там», — сказала глава Службы помощи на дому города Бельц Анжела Кочиеру.
По данным Управления социальной помощи, почти 900 бельчан получают уход на дому.